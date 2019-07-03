Четыре человека пострадали во время ливня и сильного ветра в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали во время сильного дождя и ветра в Москве в среду, они доставлены в городские медучреждения, им оказывается необходимая помощь. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе один ребенок. Все они госпитализированы в городские больницы в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что один человек уже выписан из больницы.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и ветре в Москве в среду. Прогнозировалось, что порывы ветра будут достигать 17 м/с. В ведомстве рекомендовали находящимся на улице жителям столицы обходить стороной шаткие конструкции, водителям - парковаться вдали от деревьев.