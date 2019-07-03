В Нижегородской области задержана преступная группа за кражу нефтепродуктов

ТАСС, 3 июля. Члены преступной группы были задержаны за хищение нефтепродуктов в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой УФСБ по региону.

"Была пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Группа специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путем криминальных врезок. Так, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода", - отмечается в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о краже.