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Под Саратовом перевернулась лодка, в которой находились пять человек

Один человек погиб, поиски еще одного продолжаются

САРАТОВ, 3 июля. /ТАСС/. Лодка, на борту которой находилось пять человек, перевернулась в среду вечером на Волге под Саратовом, три человека спаслись, один погиб, поиски еще одного продолжаются, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В среду вечером поступило сообщение о том, что на Волге у села Золотое перевернулась лодка "Гулянка". Со слов очевидцев, в лодке находилось пять человек, трое из которых спаслись. Тело женщины 1963 года рождения извлечено из воды, поиски мужчины продолжаются", - сказала собеседница агентства.

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