Суд в США отклонил просьбу наркобарона Коротышки о повторном разбирательстве

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Суд Восточного округа штата Нью-Йорк в среду отказался санкционировать проведение нового разбирательства по делу бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. Об этом говорится в постановлении судьи Брайана Когана, поступившем в распоряжение корреспондента ТАСС.

"Ходатайство ответчика о проведении свидетельских слушаний и нового суда отклоняется", - указал судья. Он не согласился с доводами адвокатов бывшего наркобарона, которые просили обратить внимание на сообщение новостного канала Vice News от 20 февраля. Тогда пожелавший остаться неназванным член жюри присяжных рассказал каналу о том, что как минимум пять его коллег в нарушение законодательства следили за делом подсудимого в СМИ во время длившегося 11 недель разбирательства в суде первой инстанции.

Адвокаты настаивают на том, что присяжные могли таким образом ознакомиться с информацией, официально не имеющей отношения к делу. В том числе речь идет об обвинениях Гусмана в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних девушек, которые он ранее отверг. Это могло стать причиной предвзятого отношения со стороны присяжных, считают представители защиты.

"В публикации не утверждается, что присяжные лгали из-за предубеждения против ответчика или пристрастий в пользу властей. Как рассказал присяжный "Вайс ньюс", другие присяжные лгали скорее из-за страха попасть под арест или быть обвиненными в неуважении к суду за стремление обратить на себя внимание СМИ. Присяжные осознавали, что эти обвинения [в педофилии] могли быть неправдой и доверять им не стоит", - пояснил судья Коган. Он счел безосновательным мнение о заведомой пристрастности части жюри присяжных.

В феврале жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" виновным в участии в преступном сообществе, в международном сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. Гусману грозит пожизненное заключение. Оглашение меры наказания было перенесено с 25 июня на 17 июля.