В Jim Beam Bourbon заявили, что при пожаре на складе в Кентукки никто не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Пожар на складе виски компании Jim Beam Bourbon в штате Кентукки не повлек гибели или ранений людей. Об этом сообщила в среду телекомпании CNN официальный представитель этой компании Эмили Йорк.

"Мы благодарны за то, что никто не получил ранений в результате этого инцидента. Мы благодарны пожарным многочисленных юрисдикций за то, что они взяли огонь под контроль и прекратили его дальнейшее распространение", - отметила представитель Jim Beam Bourbon.

Она подтвердила, что на складе хранилась крепкая алкогольная продукция невысокой выдержки. "Учитывая выдержку пропавшего виски, пожар не скажется на доступности Jim Beam для потребителей", - обещала Йорк.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям округа Вудфорд Дрю Чандлер подтвердил телекомпании, что пожар, вспыхнувший около полуночи, все еще не потушен и уничтожает шестиярусный склад величиной с футбольное поле. Пожарные приняли решение сделать паузу, чтобы дать емкостям с менее очищенным спиртным напитком выгореть и снизить таким образом риск заражения источников питьевой воды в округе. Тушение пламени возобновилось около трех часов назад. "Я предполагаю, что местные спасатели расчистят зону [возгорания] до заката", - заявил Чандлер.

Как сообщало ранее агентство деловых новостей Bloomberg, пламя уничтожило около 45 тыс. бочек виски (около 7 млн л). Убыток компании может составлять до $300 млн.

По данным CNN, в 2018 году обрушение такого же склада в Бардстоуне (штат Кентукки) привело к порче и потере около 18 тыс. бочек виски. Оно попало в местные водоемы и привело к гибели порядка 1 тыс. рыб.