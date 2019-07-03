В Минске во время салюта погибла женщина

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Белорусские следователи проводят проверку по факту гибели женщины во время праздничного салюта в Минске по случаю Дня независимости Белоруссии, отмечавшегося в среду. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

"В настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении ведомства.

"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена", - заявили в СК. Всего, по данным Минобороны, во время проведения салюта пострадали четыре человека. В оборонном ведомстве заявили, что "заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее".

"Комиссией министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске", - добавили в Минобороны.