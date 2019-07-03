СМИ: в результате крушения судна у берегов Гондураса погибли 26 человек

ТАСС, 4 июля. По меньшей мере 26 человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна у берегов Гондураса. Об этом сообщила в среду газета La Tribuna со ссылкой на представителя вооруженных сил республики Хосе Доминго Месу.

По его данным, в общей сложности на борту судна находилось 73 человека. Из них 47 были спасены.

Судно, занимавшееся ловлей лонгустов, затонуло к северу от департамента Грасияс-а-Дьос. Спасательная операция началась в среду утром по местному времени.

Причины крушения судна не приводятся.