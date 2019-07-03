Присяжные в Петербурге вынесли обвинительный вердикт банде, нападавшей на дальнобойщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Коллегия присяжных в Санкт-Петербургском городском суде огласила обвинительный вердикт восьми фигурантам дела о нападениях на водителей большегрузных автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Общий ущерб от нападений на дальнобойщиков составил около 500 млн рублей. Уголовное дело рассматривалось в суде почти три года. Присяжные решили, что подсудимые заслуживают снисхождения.

"В Санкт-Петербургском городском суде оглашен вердикт по уголовному делу в отношении Виталия Ковалева, Дмитрия Ковалькова, Александра Доценко, Анатолия Воропаева, Сергея Орлова, Игоря Горулева, Владимира Соловьева и Вячеслава Макарова <…> Коллегия присяжных, ответив на 183 вопроса, признала фигурантов в основном виновными во вменяемых каждому деяниях <…> Все подсудимые признаны заслуживающими снисхождения", - сказано в сообщении.

Подсудимых обвинили в бандитизме, разбое и незаконном приобретении оружия. По версии следствия участники банды с 2008 по 2012 год напали на 24 дальнобойщиков и похищая товар, перевозимый на территории Петербурга, Ленинградской, Московской и Новгородской областей. При нападениях фигуранты использовали форму, знаки отличия сотрудников ДПС. Уголовное дело поступило в суд летом 2016 года.