Фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ в Подмосковье объявили в международный розыск

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна - основного фигуранта дела о массовой драке в Красногорском районе Подмосковья, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат обвиняемого Рубен Киракосян.

"Следователи объявили в международный и федеральный розыск моего подзащитного Оганеса Айрапетяна. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве", - сказал защитник.

По словам адвоката, его подзащитный "осознает и признает, что убит человек, а другой ранен, однако у него есть своя версия произошедшего". "Он действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации. Применение ножа - не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация", - рассказал Киракосян, уточнив, что местонахождение Айрапетяна ему неизвестно.

Защитник также отметил, что Айрапетян готов явиться с повинной к следователям, "но считает существенным условием его явки в СК - освобождение братьев и иных лиц из СИЗО, арестованных ранее этому по делу". "Оганес воздерживается от явки в связи с тем, что ранее сталкивался с системой, поэтому не верит в объективность следствия, в готовность непредвзятого ислледования его версии защиты близких", - добавил собеседник агентства. Кроме того, адвокат рассказал, что его подзащитный, перед тем, как нанес Белянкину смертельный удар ножом, "получил пулевые ранения в ногу и шею из пистолета спецназовца".

По данным источника в правоохранительных органах, осужденный ранее за кражу Оганес Айрапетян был освобожден условно-досрочно от отбывания наказания в колонии общего режима в феврале этого года.

Суть обвинений

Ранее были арестованы девять фигурантов уголовного дела: безработный гражданин РФ Сергей Ходжанян, граждане РФ Рудик Манукян, Артур Акобян, Давид Егиазарян и Сурен Маркосян и граждане Армении Нарек Степанян, братья Гамлет и Грант Айрапетян и Саак Саакян. Братьям Айрапетян и Ходжаняну следствие предъявило обвинение по трем статьям УК РФ: убийство, покушение на убийство и хулиганство. Остальным семерым фигурантам следователи инкриминируют хулиганство. Вину они не признают.

Экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. В драке Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, срок следствия по которому установлен до 2 августа 2019 года.