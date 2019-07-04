Огонь в Якутии уничтожил свыше 387 тыс. га леса

ЯКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Пожары в Якутии уничтожили свыше 387 тыс. гектаров леса, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"Общая площадь, пройденная огнем, составила 684 522 га, из них лесной площади - 387 695 га, нелесной - 296 827 га", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в республике ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 689,5 га. На землях иных категорий в Верхоянском улусе на севере Якутии действуют пять природных пожаров на общей площади 243 591 га. Локализованы три пожара на площади 102 800 га.

К тушению пожаров привлекли более 360 человек, в том числе 87 работников службы наземной охраны лесов. Мобилизованы 123 человека из числа местного населения, задействовано 28 единиц техники.