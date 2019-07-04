В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов

ТАСС, 4 июля. Пять новых населенных пунктов в страдающей от наводнения Иркутской области было подтоплено за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. При этом еще из 15 населенных пунктов вода ушла.

"Остаются подтопленными в двух районах 16 населенных пунктов (динамика -15), 2712 жилых домов (-714), в которых проживают 6393 человек (-1785), в том числе 1501 ребенок (- 333). В течение суток поступила информация о подтоплении пяти населенных пунктов в Тайшетском районе, в зону подтопления попало 13 домов с населением 36 человек (в том числе 15 детей)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подтопленных социально значимых объектов нет. При этом под водой остаются 48 участков автомобильных дорог, повреждено 20 мостов.

Медицинская помощь

В ведомстве добавили, что за медицинской помощью обратились более 2 тыс. человек.

"По уточненной информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратились 2080 человек, в том числе 188 детей. Оказана амбулаторная помощь 1 тыс. 767 обратившимся, в том числе 131 ребенку, госпитализированы 313 человек, в том числе 57 детей. Основной диагноз - переохлаждение", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (04:59 мск) - добавлена информация про медицинскую помощь.