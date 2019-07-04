Более 230 погибших животных вывезли из подтопленного иркутского Тулуна для захоронения

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Более 230 погибших животных были вывезены из подтопленного Тулуна для захоронения на полигоне.

Об этом сообщается в официальной группе администрации города в социальной сети "ВКонтакте".

"Продолжается работа по подбору трупов животных и птиц и их захоронению на полигоне, расположенном на пятом километре Братского тракта. Всего вывезено пять голов крупного рогатого скота, одна лошадь, 20 собак, 161 кролик, 21 свинья, мелкий рогатый скот - 24 [головы]", - говорится в сообщении. Также на полигон вывезена 201 тушка погибшей птицы.