Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг на территории провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Подземные толки произошли в 10:17 по местному времени (05:17 мск) вблизи города Ибинь. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

В середине июня вблизи города Ибинь были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Жертвами землетрясения тогда стали 13 человек, более 220 получили ранения, в общей сложности было разрушено 22 тыс. жилых домов.