СМИ: не менее 3 человек пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего в четверг на территории провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В репортаже сказано, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, их жизни ничего не угрожает. Также отмечается, что на место происшествия уже прибыли пожарные бригады и поисково-спасательные службы.

Подземные толчки произошли в четверг в 10:17 по местному времени (05:17 мск) вблизи уезда Гун города Ибинь. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км. В 10:25 (05:25 мск) там была зафиксирована серия афтершоков магнитудой 3,1.

В середине июня вблизи города Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6. Оно унесло жизни по меньшей мере 13 человек, более 220 получили ранения. В общей сложности тогда было разрушено 22 тыс. жилых домов.