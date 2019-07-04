Полиция нашла участников конфликта со стрельбой в ТРЦ в Тюмени

ТАСС, 4 июля. Сотрудники полиции установили личности всех участников, которые 3 июля участвовали в конфликте со стрельбой в торгово-развлекательном центре "Кристалл" в Тюмени. Один из них задержан, говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД по Тюменской области.

"Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, вводился план "Перехват", в результате чего установлены и доставлены участники конфликта. В дальнейшем оперативники выяснили, что из-за личных неприязненных отношений ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения произвел три выстрела из травматического пистолета в 40-летнего мужчину. Фигурант задержан", - говорится в сообщении.

В тексте сообщения указано, что полицейские также изъяли принадлежащие одному из участников инцидента травматический пистолет и охотничий карабин. В отношении него составлены два протокола. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет.