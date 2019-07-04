В больнице Находки ребенку отказали в госпитализации из-за недостатка свободных коек

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Приморского края начал проверку после отказа в госпитализации ребенку в городской больнице города Находка, сообщается в четверг на официальной странице администрации края в Instagram.

"Департамент здравоохранения проводит проверку по факту отказа в плановой госпитализации ребенку в горбольнице Находки. К выяснению обстоятельств подключены специалисты отдела организации медицинской помощи женщинам и детям", - говорится в сообщении.

Ранее родители полуторагодовалого ребенка пожаловались в прокуратуру из-за того, что в городская больница Находки отказалась положить ребенка на плановую госпитализацию по медицинским показаниям. Со слов родителей, заведующий отделением отказал в госпитализации из-за того, что свободных коек в больнице не оказалось.

"К выяснению всех обстоятельств по данному инциденту подключился краевой департамент здравоохранения", - сообщает администрация.

В прокуратуре региона ТАСС подтвердили получение соответствующего обращения, но от комментариев пока воздержались.