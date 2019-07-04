Водителя грузовика, столкнувшегося с локомотивом под Псковом, заключили под стражу

ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу водителя грузовика, совершившего столкновение с локомотивом на железнодорожном переезде в Себежском районе Псковской области, в результате которого два человека погибли и четверо пострадали.

"Водитель большегруза, подозреваемый в совершении ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе, заключен под стражу", - говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы УМВД России по Псковской области.

По данным ведомства, продолжаются следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Авария произошла днем 1 июля на железнодорожном переезде. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги РЖД, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было не достаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП машинист и его помощник погибли, а водителя грузовика и трех сотрудниц РЖД, находившихся в локомотиве, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.