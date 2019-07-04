Автобус в Петропавловске-Камчатском сбил четырех человек, один из них погиб

ТАСС, 4 июля. Три человека госпитализированы, еще один погиб после того, как автобус в Петропавловске-Камчатском выехал на тротуар. По предварительным данным, он сбил группу несовершеннолетних, сообщили ТАСС в краевом управлении ГИБДД.

"В 18:00 (09:00 мск) на Владивостокской улице автобус выехал на тротуар. Троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, один скончался", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, согласно свидетельским показаниям, пострадавшие и погибший были несовершеннолетними. Предположительно, водителю автобуса могло стать плохо за рулем.