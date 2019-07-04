Житель Вологды получил 7 лет колонии за избиение восьмимесячного сына

ВОЛОГДА, 4 июля. /ТАСС/. Жителя Вологды приговорили к семи годам колонии общего режима за избиение своего восьмимесячного сына, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, вечером 26 декабря 2018 года соседи сообщили в полицию о конфликте в семье. Прибывшие на место сотрудники полиции заметили ссадину на голове восьмимесячного мальчика и следы побоев у матери. Детей - двух мальчиков восьми месяцев и четырех лет - решили изъять из семьи и отправить в больницу на обследование. Врачи обнаружили у младшего ребенка закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую за собой тяжкий вред здоровью.

В рамках расследования дела, следователи установили, что мать детей ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Детей изъяли из семьи и по решению суда передали на воспитание в государственные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей.