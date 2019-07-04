В Петербурге возбудили дело после массового ДТП на путепроводе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Массовое ДТП на путепроводе в Санкт-Петербурге с участием легковых автомобилей Lexus и Ford, автобуса марки Volgabus и грузовика с прицепом Volvo, который пробил ограждение моста и повис над железнодорожными путями, спровоцировал водитель Lexus, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в четверг в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло в среду днем на Невском путепроводе через Октябрьскую железную дорогу. В результате инцидента погиб на месте водитель Ford, водитель грузовика Volvo, пробившего ограждение, оказался зажат в кабине, его извлекли и госпитализировали в тяжелом состоянии. Грузовик не упал с моста, его вытащили сотрудники экстренных служб, в автобусе никто не пострадал.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В отношении водителя Lexus избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, 26-летний водитель Lexus при попытке перестроиться сначала столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении, из-за чего выехал на встречную полосу, врезался в автомобиль Ford, а затем снес ограждение моста. После столкновения с фурой он также врезался в автобус. Предполагаемый виновник инцидента получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован, уточнили в ведомстве.