Полицейские изъяли 6 т алкогольных суррогатов из подпольного цеха в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции выявили подпольный цех по производству алкоголя в городе Тосно Ленинградской области, изъято 6 т суррогатного алкоголя, оборудование для его розлива, задержаны трое работников нелегального предприятия, сообщили в четверг журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"[В цехе] был проведен обыск, в ходе которого оперативниками было обнаружено и изъято 6 т спиртосодержащей продукции, несколько емкостей для ее хранения, а также оборудование для розлива. В момент осуществления следственных действий в помещении находились трое граждан [в возрасте] 31, 36 и 39 лет. Указанные лица были доставлены в полицию для разбирательства", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В настоящее время оперативники устанавливают организаторов подпольного производства.

В полиции отметили, что выйти на подпольный цех удалось после проведенного в апреле рейда по розничным магазинам в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в ходе которого сотрудники выявили факты продажи алкогольных напитков известных брендов с поддельными акцизными марками. По факту происшествия возбудили дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ ("Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок"), предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн рублей или дохода осужденного за последние пять лет.