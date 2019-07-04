Ребенок погиб в Москве из-за падения дерева на детской площадке

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Малолетний ребенок погиб в результате падения на него дерева на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В Гольяновском проезде от порывов ветра дерево упало на ребенка на детской площадке. Он скончался", - сказал собеседник агентства.

ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о том, что сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 09:00 до 21:00 мск будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Столичные спасатели советуют не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.