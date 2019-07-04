Мосгорсуд признал законным арест генерала СК Музраева, обвиняемого в терроризме

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным избрание ареста в отношении экс-главы управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного вместе с волгоградским предпринимателем по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Лефортовского районного суда Москвы признать законным, апелляционную жалобу защитников оставить без удовлетворения", - сказал судья. Суд провел заседание в закрытом от представителей СМИ режиме. Защита генерала просила Мосгорсуд избрать для Музраева более мягкую меру пресечения, например домашний арест.

11 июня Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. ФСБ инкриминирует им совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), вину они не признают. Музраев называет обвинение "фантазией следователей". Если вина фигурантов будет доказана в суде, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокурор и следователь выступили против открытого процесса, уточнил ТАСС адвокат Владимир Семенцов. "В деле нет никакой секретности государственной важности, мой подзащитный - советник Александра Бастрыкина. Вину в инкриминируемых преступлениях не признает", - отметил защитник.

"Получается, что в 2016 году генерал расследовал дело о поджоге, арестовал исполнителей и объявил в розыск основного заказчика, который после задержания дал показания на Музраева", - прокомментировал материалы дела адвокат. По его словам, на Музраева открыто показаний никто не дает.

Кроме того, Семенцов обратил внимание на состояние здоровья своего подзащитного. "У него ранее был инсульт, а сейчас отнимается рука", - добавил адвокат, отметив, что подаст жалобу в ЕСПЧ на арест и недопуск к подзащитному адвокатов в СИЗО.

Дело о поджоге

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, один из них попытался поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовное дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

Следствие установило, что на счету криминальной группировки, существовавшей с 2012 года, было еще несколько заметных преступлений, в том числе уничтожение павильона, установленного без согласования с Ремезовым на его коммерческой территории, избиение одного из руководителей муниципального предприятия "Центральный рынок", с которым в тот момент велись судебные тяжбы, вмешательство в бизнес-конфликты приятеля лидера преступной группы, проблемы которого решались путем причинения тяжких телесных повреждений и сожжения дорогостоящего имущества.

Ремезова задержали при поддержке сотрудников центрального аппарата ФСБ. Один из его сообщников уехал за границу, еще двое членов преступной группы отбывают наказание за причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскому бизнесмену по распоряжению Ремезова. Следствием получены объективные данные, свидетельствующие о причастности злоумышленников к инкриминируемым им преступлениям.