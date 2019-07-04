{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тело сотрудника транспортной полиции с огнестрельным ранением нашли на Кубани

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Тело сотрудника транспортной полиции с пулевым ранением головы найдено в полицейском гараже на Кубани, проводится проверка, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В гаражном комплексе отдела полиции Тимашевского линейного отдела полиции Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте обнаружено тело 34-летнего полицейского. Сотрудник обнаружен с огнестрельным ранением в область головы из пистолета-пулемета "Кедр", - сказали в пресс-службе.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили коллег погибшего, назначали проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка.

Теги
РоссияКраснодарский край
Расследование взрыва во время салюта в Минске
Минобороны Белоруссии: заряды для салюта в Минске были приобретены у российской компании
В ведомстве утверждают, что фейерверочные изделия куплены у ОАО "Пиро-Росс" из города Сергиев Посад
Читать полностью