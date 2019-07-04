Полицейские проводят проверку после избиения сотрудника авиакомпании "Победа" во Внуково

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Полицейские начали проверку после конфликта между опоздавшим пассажиром и представителем одной из авиакомпаний в аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет об авиакомпании "Победа", а инцидент произошел 30 июня.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что он получил телесные повреждения от неизвестного гражданина. В офис организации пришел опоздавший на рейс сообщением Москва - Анапа пассажир с требованием вернуть деньги за билет или отправить следующим рейсом. Представитель авиакомпании предложил ему купить новый билет, после чего мужчина начал проявлять агрессию, ударил оппонента и покинул офис. Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково проводят проверку по факту конфликта между представителем авиакомпании и пассажиром", - сказали в полиции, добавив, что личность напавшего пассажира установлена.

ТАСС пока не располагает комментарием авиакомпании "Победа".