Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В средствах массовой информации выявлено сообщение о том, что молодой человек в Московском метрополитене, используя малозначительный повод, избил мужчину - инвалида 1-й группы. По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - сообщила Иванова.

По поручению руководства ГСУ, перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из полиции и передачи в столичный главк СК.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС случайно задел девушку, выходя из метро. Из-за этого молодой человек напал на него. Пострадавший госпитализирован.