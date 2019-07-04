СК завел дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева на детской площадке в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка, придавленного упавшим деревом на детской площадке на востоке Москвы. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Проводится осмотр места происшествия, устанавливается полная картина произошедшего, опрашиваются очевидцы", - сообщила Иванова.

"В четверг на трехлетнего мальчика, игравшего на детской площадке в Басманном районе Москвы, упало дерево из-за сильного ветра. От полученных травм ребенок скончался на месте. Матери ребенка оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о том, что сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 09:00 до 21:00 мск будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Столичные спасатели советуют не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.