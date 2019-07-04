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Паводок в Иркутской области
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Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 21

Пропавшими без вести числятся 14 человек
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© Светлана Латынина/ТАСС

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 21, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

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"Во взаимодействии с МВД России установлено, что по состоянию на 14:00 (09:00 мск) 4 июля обнаружены погибшими 21 человек. Числятся без вести пропавшими 14 человек", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, в регионе введен режим ЧС. 313 человек госпитализированы.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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