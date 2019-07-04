Спасатели у берегов Крыма нашли тело пропавшего в море рыбака

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС Крыма спустя двое суток на глубине 8 м обнаружили тело пропавшего в море двое суток назад рыбака, сообщается в четверг на сайте регионального МЧС.

"Поиски завершены. Тело пропавшего рыбака было обнаружено сегодня на глубине около 8 метров. Ведется расследование", - говорится в сообщении. Отмечается, что рыбак пропал 2 июля, отправившись на рыбалку в с. Оленевка Черноморского района.

Позже на берегу нашли личные вещи 68-летнего мужчины. Поисковые работы велись в акватории и вдоль береговой линии. Спасатели обследовали дно акватории на площади более 2 тыс. кв. м и 5 км береговой линии.