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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Специальные условия для Мамаева и Кокорина в колонии Белгорода создаваться не будут

Уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин отметил, что обеспечиваются одинаковые условия для всех

КУРСК, 4 июля. /ТАСС/. Специальные условия содержания для футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, отправленных отбывать наказание в одну из колоний Белгородской области вместе с Кириллом Кокориным и их знакомым Александром Протасовицким, создаваться не будут, сообщил ТАСС в четверг уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин.

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Посетить осужденных по делу о драках в центре Москвы омбудсмен планирует в случае жалоб или нареканий на условия содержания.

"В наших учреждениях обеспечиваются одинаковые условия для всех. Вне зависимости от фамилий, положения, статуса. И для них тоже будут обеспечены нормальные условия пребывания. Если с их стороны будут какие-то жалобы, нарекания, то мы немедленно отреагируем", - сказал собеседник агентства.

По словам уполномоченного, 5 июля он будет занят плановым визитом в ИК-7 в городе Валуйки, где будут проверятся условия медицинского обслуживания и трудоустройства. "В плановом порядке мы осуществляем посещение всех исправительных учреждений", - добавил Панин.

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РоссияБелгородская областьДело в отношении Кокорина и Мамаева
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