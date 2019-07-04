Суд отменил возврат в прокуратуру дела министра правительства Тверской области Шафороста

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский городской суд отменил постановление Чертановского районного суда о возврате в прокуратуру уголовного дела министра правительства Тверской области Виктора Шафороста, обвиняемого в умышленном уничтожении имущества и воспрепятствовании расследованию. Об этом ТАСС сообщили суде.

"Московский городской суд в четверг отменил постановление Чертановского районного суда Москвы полностью, дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сказал собеседник агентства. Постановление о возврате дело в прокуратуру обжаловали как сам Шафорост и его защитники, так и гособвинение.

16 мая Чертановский суд вернул в прокуратуру уголовное дело Шафороста, обвиняемого в умышленном уничтожении имущества и воспрепятствовании расследованию, усмотрев нарушения уголовно-процессуального кодекса. По данным следствия, его уголовное дело связано с уголовным делом в отношении 11 полицейских. В марте 2016 года полицейские под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий прибыли в бизнес-парк "Румянцево" и, применив силу в отношении бизнесмена, потребовали у него в качестве взятки 4 кг янтаря и 200 тыс. рублей. В случае отказа они грозили привлечь предпринимателя к уголовной ответственности. Бизнесмен передал им янтарь и деньги. Также оперуполномоченные похитили 200 тыс. рублей из сумки потерпевшего.

В августе того же года соучастники требовали еще у одного гендиректора взятку в размере 1,5 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Кроме того, обвиняемые открыто похитили янтарь стоимостью не менее 2 млн рублей и более 700 тыс. рублей у потерпевшего.

По данным СК, в ходе расследования оказывалось активное противодействие следствию, а именно ночью 19 марта 2018 года родной брат одного из обвиняемых, состоявший на момент совершения преступления в должности министра Тверской области, Виктор Шафорост, и трое его соучастников, вблизи жилого дома по Харьковскому проезду в Москве из хулиганских побуждений путем поджога совершили умышленное уничтожение автомобиля марки Toyota Highlander, принадлежащего одному из потерпевших.

Шафорост был назначен министром в апреле 2016 года, ранее он работал в правоохранительных органах.