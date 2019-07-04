Трещина появилась в аквариуме в ТЦ "Авиапарк"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку. Об этом ТАСС в четверг сообщили в администрации торгового центра.
"В аквариуме обнаружена протечка, сейчас ее устраняют. Угрозы жизни и здоровью людей нет, эвакуация не проводится", - сказали в администрации.
Цилиндрический аквариум является главной достопримечательностью ТЦ "Авиапарк". Его высота достигает 23 м, что является рекордным показателем для такого вида сооружений. В 2016 году аквариум был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Как уточнили ТАСС в справочной службе торгового центра, по стенке аквариума пошла параллельная полу трещина. "Сегодня пошла трещина по стенке аквариума, она параллельна полу на высоте нескольких метров. Уже порядка часа сотрудники торгового центра работают, устраняют утечку своими силами", - сказала сотрудница справочной. Она уточнила, что подобное в "Авиапарке" произошло впервые.
"Угрозы обрушения аквариума нет. Шов уже заклеили, утечку устраняют. С обитателями аквариума все в порядке, им ничего не угрожает, как и нашим посетителям", - заключила собеседница агентства.
Половина объема аквариума занята искусственным коралловым рифом. Там обитают 1,5 тыс. рыб 60 разновидностей из морей Карибского бассейна, Красного моря и зоны Большого Барьерного рифа.