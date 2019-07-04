Трещина появилась в аквариуме в ТЦ "Авиапарк"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку. Об этом ТАСС в четверг сообщили в администрации торгового центра.

"В аквариуме обнаружена протечка, сейчас ее устраняют. Угрозы жизни и здоровью людей нет, эвакуация не проводится", - сказали в администрации.

Цилиндрический аквариум является главной достопримечательностью ТЦ "Авиапарк". Его высота достигает 23 м, что является рекордным показателем для такого вида сооружений. В 2016 году аквариум был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.