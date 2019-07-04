Полковнику ФСБ Черкалину предъявили обвинения во взятке и мошенничестве

"Черкалину в настоящее время вменяются два состава: мошенничество в особо крупном размере и получение взятки", - сказал защитник.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бывший начальник отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин обвиняется в двух преступлениях: получении взятки и мошенничестве. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Черкалина Владимир Михайлов.

Как следует из материалов, оглашенных в четверг в Московском окружном военном суде, дело в отношении Черкалина передано в Главное следственное управление СК РФ.

Суд в четверг признал законным продление ареста Черкалину до 24 августа.

Ранее суд также продлил до 24 и 25 сентября срок содержания под стражей двум другим фигурантам дела, Дмитрию Фролову и Андрею Васильеву.

Дело Черкалина

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах

По второму делу, помимо Черкалина, проходят двое его бывших подчиненных, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение и авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.

Фролов и Васильев ранее были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, вину они не признают.