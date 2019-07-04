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Паводок в Иркутской области
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Источник: среди погибших в результате наводнения в Иркутской области был один ребенок

Собеседник ТАСС в экстренных службах региона также сообщил, что ведется поиск еще 13 человек
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© Кирилл Шипицин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Один ребенок числится среди 21 погибшего в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

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"Погиб 21 человек, среди них ребенок", - сказал собеседник агентства, уточнив, что "ведется поиск еще 13 человек".

По данным МЧС, с 25 июня в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. По состоянию на утро четверга, в Иркутской области в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводок в Иркутской области начался в конце июня, введен режим ЧС. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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