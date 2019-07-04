Для ликвидации пожара на шинном складе в Краснодаре потребовалось 12 часов

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на шинном складе в Краснодаре на площади 1,2 тыс. кв. м, на это потребовалось более 12 часов. Об этом в четверг журналистам сообщили в региональном главке МЧС.

"В 16:22 [мск объявлена] полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 04:00 мск, горел склад на Кореновской улице.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рекомендовало жителям, чьи дома находятся вблизи склада, во время пожара по возможности не выходить на улицу и не открывать окна.

По предварительным данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.