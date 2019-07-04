В Петербурге задержан пенсионер, сбивший на машине ребенка-инвалида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя, сбившего в конце июня в Санкт-Петербурге ребенка в инвалидной коляске и скрывшегося с места ДТП, сообщили журналистам в четверг в УМВД по городу и Ленинградской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность водителя была установлена, им оказался 71-летний пенсионер", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 29 июня во дворе дома номер 195 по проспекту Обуховской обороны. Мужчина на своем автомобиле Ford Mondeo задел инвалидную коляску, в которой сидел пятилетний ребенок, и скрылся с места ЧП. Мальчик получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

В полиции отметили, что в отношении задержанного составлен протокол по статье 12.27 КоАП (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся), предусматривающей лишение водительских прав или административный арест на 15 суток.