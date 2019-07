Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали в Малайзии по подозрению в отмывании денег

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Малайзийский кинопродюсер Риза Азис, известный по работе с фильмом "Волк с Уолл-стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013), задержан в четверг в Малайзии по подозрению в причастности к крупному коррупционному скандалу. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление Малайзийской антикоррупционной комиссии.

По информации комиссии, которую цитирует издание, Азис, являющийся пасынком бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака (2009-2018 годы), был отпущен под залог, однако уже 5 июля предстанет перед сессионным судом Куала-Лумпура. Как говорится в статье, во время этого заседания Азису, выступающему сооснователем американской продюсерской и дистрибьютерской компании Red Granite Pictures, будут предъявлены обвинения в отмывании денег.

Других подробностей издание не приводит, однако уточняет, что сегодняшнее задержание было проведено в рамках продолжающегося расследования о хищениях в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB. Злоупотребления в фонде 1MDB связывают с высокопоставленными функционерами прежнего правительства Малайзии, ушедшего в отставку после поражения на состоявшихся в мае прошлого года выборах бывшей правящей коалиции "Национальный фронт", бессменно управлявшей Малайзией с момента получения ею независимости от Великобритании в 1957 году.

Следствие по делу фонда, первоначально инициированное в 2011 году, было закрыто и открыто вновь в 2015 году, но при правительстве Наджиба Разака его снова прекратили. Расследование было возобновлено новыми властями после победы на выборах оппозиционной коалиции "Альянс надежды" во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мохамадом, который занял пост премьера.

В конце мая 2018 года в домах и квартирах, принадлежащих семье Наджиба Разака, прошли обыски, в ходе которых были изъяты наличные деньги в трех валютах на сумму $28,6 млн и ювелирные изделия на общую сумму более $109 млн. На его счетах оказались значительные средства, переведенные из фонда 1MDB. В июле прошлого года суд предъявил ему обвинения в коррупции.

Адвокаты Азиса отказались от комментариев, уточняет Financial Times.