Сильные лесные пожары в Красноярском крае пытаются потушить искусственными осадками

ТАСС, 4 июля. Авиалесоохрана организовала искусственные осадки для тушения лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

"Специалисты летно-производственной службы ФБУ "Авиалесоохрана" проводят работы по искусственному вызыванию осадков на территории Красноярского края после работ в Иркутской области и Забайкальском крае", - говорится в сообщении.

Такие работы, в частности, проводились в Кодинском, Хребтовском, Гремученском и Манзенском лесничествах. Облака обстреливались со спецсамолета Ан-26 "Циклон" пиропатронами, содержащими йодистое серебро, под воздействием которого происходит искусственный запуск интенсивных осадков.

"Воздействия на ресурсную облачность проводились 40 пиропатронами ПВ-26М различными сериями по количеству и периодичности выстрелов. Засев активного вещества выполнялся с высоты от 3,8 до 4,6 тыс. метров. В целях тушения четырех лесных пожаров обработке подверглись кучевые средние облака со скрытыми ячейками. В результате проведения работ вызваны осадки средней интенсивности", - рассказали пожарные.

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на 14:00 мск четверга, в Красноярском крае тушили 160 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 110 тыс. га, из которых четыре пожара локализованы на площади 143 га. В крае со 2 июля действует режим ЧС.