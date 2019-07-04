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Расследование взрыва во время салюта в Минске
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В Минске задержали двух представителей поставщика фейерверков после ЧП во время салюта

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали двух представителей российской компании в связи с уголовным делом о взрывах фейерверочных изделий в Минске 3 июля. Об этом говорится в четверг на сайте Следственного комитета Белоруссии.

"В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 ("Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека") Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

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БелоруссияРасследование взрыва во время салюта в Минске
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