Сотрудник аэропорта Домодедово пострадал во время обслуживания самолета

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудник аэропорта Домодедово был сбит автомобилем во время обслуживания самолета на стоянке в столичном аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Инцидент произошел на месте стоянки самолета во время наземного обслуживания воздушного судна по прилете. Сотруднику была оказана медицинская помощь, он госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.

Создана комиссия для расследования причин произошедшего.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в четверг вечером автомобиль сбил человека на взлетной полосе в Домодедово. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО ТАСС подтвердили факт инцидента, однако подробности не сообщили.