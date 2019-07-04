В Ингушетия возбуждено дело после госпитализации ребенка с множественными травмами

МАГАС, 4 июля. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после того, как в больницу была доставлена семилетняя девочка со множественными телесными повреждениями. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального управления СК.

"По факту доставления в больницу семилетней девочки с множеством телесных повреждений возбуждено уголовное дело. В отношении девочки врачами проводятся реанимационные мероприятия. Обстоятельства причинения указанных телесных повреждений выясняются", - говорится в сообщении.

Проверку также начали полицейские. Как сообщили в республиканском МВД, ребенок последние полгода проживает в семье близкой родственницы. С ее слов, девочка получила травмы при падении в яму во дворе дома. "В медицинском учреждении были зафиксированы многочисленные кровоподтеки, ссадины и ушибы на теле девочки. Руководством МВД по Республике Ингушетия назначено проведение проверки по факту причинения телесных повреждений семилетнему ребенку", - отметили в ведомстве.