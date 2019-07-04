Четырехлетний мальчик погиб в аквапарке в Гулькевичском районе Кубани

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Малолетний ребенок погиб во время посещения аквапарка в Гулькевичском районе Кубани, тело ребенка в одном из бассейнов обнаружила его мать. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, инцидент произошел в среду, когда 32-летняя жительница поселка Комсомольского Гулькевичского района находилась со своими сыновьями трех и четырех лет в аквапарке в городе Гулькевичи.

"По предварительным данным, около 19 часов женщина обнаружила четырехлетнего сына в одном из бассейнов аквапарка без признаков жизни. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Следователи районного отдела возбудили уголовное дело по факту гибели четврехлетнего ребенка по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых будет дана юридическая оценка действиям матери погибшего, а также сотрудников аквапарка.