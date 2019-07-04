Полиция задержала подозреваемую в хищении более 20 млн рублей из кассы банка в Башкирии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в хищении более 20 млн рублей из кассы одного из банков в Башкортостане. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, 27 мая в полицию обратился представитель банка, который сообщил, что из кассы пропали более 20 млн рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления одной из сотрудниц банка - кассира 1983 года рождения. Прибывшие по ее месту жительства сотрудники полиции выяснили, что женщина вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась в городе Казань. Сегодня она была задержана на одной из съемных квартир", - сказала Волк.

Она также отметила, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 160 УКРФ ("Присвоение или растрата"), по которой ей грозит до десяти лет лишения свободы, в настоящее время с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия и устанавливается местонахождение похищенных денег.