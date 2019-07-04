СМИ: аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов над аэропортом Джизана

ТАСС, 5 июля. Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, запущенный сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в сторону аэропорта города Джизан. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.

"Хуситские террористы продолжают запускать беспилотники для совершения атак на мирных граждан и общественные здания", - заявил он.

По данным телеканала, работа аэропорта после инцидента продолжается в штатном режиме.

Ранее в четверг йеменский телеканал Al Masirah проинформировал, что хуситы атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты городов Джизан и Абха в Саудовской Аравии. Хуситские источники сообщали, что воздушное сообщение с аэропортом Джизана приостановлено.