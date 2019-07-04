На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

"После длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана в ночь на пятницу отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 градусов Цельсия. Началось извержение, над кромкой кратера поднимаются на высоту до 200 метров вулканические бомбы", - приводятся слова директора института Алексея Озерова.

Ночью над кратером вулкана можно видеть свечение. Пепловых выбросов пока не наблюдается, но в ближайшее время, по словам Озерова, можно ожидать появления протяженных пепловых шлейфов, опасных для авиации, и пеплопады в районе вулкана.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии: 4750 метров. Последнее извержение было летом 2018 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится в 30 км от подножия.