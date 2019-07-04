СМИ: три человека задержаны за сожжение флага США у Белого дома в День независимости

ТАСС, 5 июля. Три человека задержаны в США за сожжение американского флага недалеко от Белого дома во время празднования Дня независимости 4 июля. Об этом в четверг сообщила газета Washington Examiner.

Инцидент произошел менее чем за час до того, как президент США Дональд Трамп отправился из Белого дома к Мемориалу Авраама Линкольна для произнесения праздничной речи. При сожжении флага левые активисты выкрикивали антиправительственные лозунги, пишет газета.

Публичная акция привела к столкновениям с представителями правых групп. По информации издания, полиция была вынуждена перекрыть часть территории вокруг Белого дома для прекращения беспорядков.