В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Данный шаг позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам. Кроме того, это означает, что власти штата окажут содействие в ликвидации возможных последствий стихийного бедствия.

На территории округа Керн находится город Риджкрест (население - около 28 тыс. человек). Как заявила ранее в эфире телеканала CNN мэр Риджкреста Пегги Бриден, в городе после землетрясения начались пожары. Их причиной, предположительно, стало повреждение газопровода.

Представители службы пожарной охраны округа заявили на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, что при пожарах несколько человек получили легкие травмы. Информация о погибших не поступала. В одной из больниц Риджкреста была проведена эвакуация. 15 пациентов перевели в другие медицинские учреждения.

Как сообщила ранее Геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от Риджкреста. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.