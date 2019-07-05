СМИ: США намерены добиться выдачи Малайзией гражданина КНДР, обвиняемого в отмывании денег

СИНГАПУР, 5 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены добиться экстрадиции из Малайзии гражданина КНДР, который подозревается в отмывании денег, а также осуществлении торговли в обход международных санкций против Пхеньяна. Об этом сообщает в пятницу газета New Straits Times.

54-летний Мун Чхоль Мён, который проживает в Малайзии более 10 лет с женой и двумя дочерьми, был задержан правоохранительными органами в мае. Местная полиция подозревает его в незаконных банковских операциях, а также поставках в КНДР запрещенных товаров. Однако представители гособвинения не уточняют, о чем именно идет речь. Как пишет издание, в четверг состоялось первое слушание по этому делу и суд отказался отпустить подозреваемого под залог. "Находящийся под следствием северокорейский гражданин может покинуть пределы Малайзии", - пояснили представители суда свое решение.

Одновременно его адвокаты рассчитывают на отказ Куала-Лумпура экстрадировать их клиента в США, которому там заочно предъявлено по крайней мере пять обвинений в отмывании денег. "Речь идет не о тяжких преступлениях или же террористической деятельности, правонарушения, скорее, относятся к незаконной экономической деятельности", - сообщил журналистам адвокат Джагджит Сингх.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от других государств выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной для введения санкций послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.