В Красноярском крае школьнику прострелили ухо на тренировке по стрельбе

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Следствие проверяет обстоятельства, при которых 12-летний мальчик в Тасеевском районе Красноярского края получил ранение уха на тренировочных стрельбах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по региону.

По предварительным данным, на стадионе в селе Веселое дети под руководством тренера готовились к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки.

"После окончания стрельб один из подростков самостоятельно пошел заменить мишень, в это время другой начал стрельбу из пневматической винтовки в сторону мишени. После выстрела металлическая пуля попала в область уха 12-летнего мальчика, не задев жизненно важные органы. В тот момент, когда подросток производил выстрел, тренер, ответственная за безопасность при проведении стрельб, отвечала на вопросы других детей", - сообщили в СК.

Сейчас для установления вреда здоровью подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются тренер и свидетели происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.