Reuters: малазийскому продюсеру фильма "Волк с Уолл-стрит" предъявили обвинение

ТАСС, 5 июля. Прокуратура Малайзии предъявила обвинение в отмывании денег кинопродюсеру Ризе Азису, известному по работе над фильмом "Волк с Уолл-стрит". Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Риза Азис является пасынком бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, который находится под следствием из-за причастности к коррупционному скандалу, связанному с хищениями в государственном инвестиционном фонде 1MDB. В малайзийских правоохранительных органах считают, что продюсер также имеет отношение к отмыванию денег из фонда. Его обвиняют в пяти эпизодах, в результате которых он, предположительно, незаконно присвоил $248 млн.

По информации агентства, Риза Азис, выступающий сооснователем американской продюсерской и дистрибьюторской компании Red Granite Pictures, не признает себя виновным.

Следствие по делу фонда, первоначально инициированное в 2011 году, было закрыто и открыто вновь в 2015 году, но при правительстве Наджиба Разака его снова прекратили. Расследование было возобновлено новыми властями после победы на выборах оппозиционной коалиции "Альянс надежды".

В конце мая 2018 года в домах и квартирах, принадлежащих семье Наджиба Разака, прошли обыски, в ходе которых были изъяты наличные деньги на сумму $28,6 млн и ювелирные изделия на общую сумму более $109 млн. На его счетах оказались значительные средства, переведенные из фонда 1MDB.

Риза Азис был задержан в Малайзии в четверг, после чего его отпустили под залог.